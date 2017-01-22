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МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
10:11 22 Января 2017
мчс, мост, чс, общество, прогнозы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае в 2017 году прогнозируется риск обрушения автомобильных мостов. Особенно эта проблема касается южных районов региона. Такие данные предоставил всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия»).

Высокий риск обрушения автомобильных эстакад прогнозируется на территории 31 субъекта. В основном это связано со слишком активной хозяйственной деятельностью и глобальным изменением климата, уточняет агентство РИА «Новости». 

Предполагается, что после неутешительных прогнозов власти регионов должны провести мероприятия по укреплению и капитальному ремонту автомобильных мостов и эстакад. Это необходимо для, чтобы в будущем избежать обрушений и массовых жертв. 

Напомним, 14 марта 2016 года в Минусинске обрушился пролёт моста, ведущий через Минусинскую протоку. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.

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