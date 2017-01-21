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В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

Главная Общество
Красноярск
13:00 21 Января 2017
общество, остановки, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске объявили о переносе остановки общественного транспорта «ДК КрасТЭЦ». Изменения вступят в силу 22 января. Об этом сообщили в красноярской мэрии. 

Так, при движении в сторону Предмостной площади остановку передвинут ближе к дому по пр. Красноярскому рабочему, 18А. При движении в направлении автовокзала «Восточный» — в район дома № 9. Пешеходам придется пройти дальше примерно на 300 метров. 

Такие меры приняты «в целях улучшения организации и безопасности дорожного движения». На новых остановочных пунктах пообещали установить регулируемый пешеходный переход. 

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