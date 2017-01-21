В красноярском зоопарке появился генетически выведенный лис

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» привезли генетически выведенного лиса. Животное доставили из Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Лис по имени Ральф сильно отличается от своих диких сородичей, живущих в зоопарке. У него дружелюбный характер, и он спокойно подпускает к себе смотрителей. Сейчас зверь привыкает к новой обстановке и осваивает свою территорию.

«Ральф - участник большого научного эксперимента. Вот уже полвека ученые Новосибирского института цитологии и генетики выращивают дружелюбных лисиц, пытаясь воссоздать те же процессы одомашнивания, что происходили в глубокой древности», - рассказали зоологи.

По словам работников зоопарка, лиса для эксперимента была выбрана не случайно. Прежде всего потому, что она близка к собаке ― самому древнему из одомашненных животных.

Ученые отмечают, что у генетически выведенных животных поменялось не только поведение, но и внешность. Стали рождаться лисята с висячими ушами, бульдожьим перекусом, укороченной мордой и закрученными, как у лаек хвостами.

Отмечается, что в будущем Ральф будет принимать участие во всевозможных мероприятиях, которые проводит красноярский зоопарк. С ним смогут сфотографироваться даже дети.