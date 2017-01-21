22 января
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
59.67
 
€ 63.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В красноярском зоопарке появился генетически выведенный лис

Главная Общество
Красноярск
10:59 21 Января 2017
животные, общество, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» привезли генетически выведенного лиса. Животное доставили из Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка. 

Лис по имени Ральф сильно отличается от своих диких сородичей, живущих в зоопарке. У него дружелюбный характер, и он спокойно подпускает к себе смотрителей. Сейчас зверь привыкает к новой обстановке и осваивает свою территорию. 

«Ральф - участник большого научного эксперимента. Вот уже полвека ученые Новосибирского института цитологии и генетики выращивают дружелюбных лисиц, пытаясь воссоздать те же процессы одомашнивания, что происходили в глубокой древности», - рассказали зоологи. 

По словам работников зоопарка, лиса для эксперимента была выбрана не случайно. Прежде всего потому, что она близка к собаке ― самому древнему из одомашненных животных. 

Ученые отмечают, что у генетически выведенных животных поменялось не только поведение, но и внешность. Стали рождаться лисята с висячими ушами, бульдожьим перекусом, укороченной мордой и закрученными, как у лаек хвостами. 

Отмечается, что в будущем Ральф будет принимать участие во всевозможных мероприятиях, которые проводит красноярский зоопарк. С ним смогут сфотографироваться даже дети. 

В красноярском зоопарке появился генетически выведенный лис
Фото: пресс-служба красноярского зоопарка

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске решили объединить несколько школ

В Красноярске решили объединить несколько школ

22 Января 2017 г.
Учебные заведения объединяют в целях повышения качества образования
Новости Красноярска: В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

22 Января 2017 г.
Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января
Новости Красноярска: Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

22 Января 2017 г.
Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

22 Января 2017 г.
Мужчине едва не погибли на 40-градусном морозе
Новости Красноярска: МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

22 Января 2017 г.
Риски ЧС с автомобильными мостами наблюдаются в 31 регионе
Новости Красноярска: В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

21 Января 2017 г.
На месте прежнего остановочного пункта установят пешеходный переход
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

18 Января 2017 г.
Первое убийство мужчина совершил 20 лет назад
Новости Красноярска: Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

20 Января 2017 г.
Резонансное происшествие случилось 5 марта 2015 года
Новости Красноярска: Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

17 Января 2017 г.
Мужчина отсудил 200 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.