Расходы социального характера на Богучанской ГЭС увеличились на 2 млн рублей

В 2016 году ПАО «Богучанская ГЭС» направило на социальную поддержку сотрудников 8,4 млн рублей.

Основными составляющими социальной поддержки в обществе являются материальная помощь работникам предприятия при бракосочетании, рождении ребенка, единовременное пособие при увольнении и выходе на пенсию, а так же компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно работников и членов их семей. Для сравнения: в 2015 году социальные расходы составили около 6,5 млн рублей, в 2016 году рост социальных расходов составил 29,2%.

Традиционно на станции особое внимание уделяется вопросам оздоровления сотрудников, работающих в сложных природных условиях. Компенсация стоимости санаторно-курортной путевки составляла от 40 до 80%, на оплату проезда и компенсацию стоимости для работников и их детей выделено более 800 тысяч рублей. В течение 2016 года обязательный периодический медицинский осмотр прошли 400 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Затраты по этой статье составили более 1,2 млн. рублей.

В 2016 году дополнительное обучение прошли 289 сотрудников ПАО «Богучанская ГЭС», в том числе по программам профессионального обучения 110 работников; по программам дополнительного профессионального образования - 111 работников. Прошли техническое консультирование, принимали участие в тематических семинарах и тренингах - 54 человека; сдали аттестацию по различным темам - 9 человек; участвовали в соревнованиях профессионального мастерства 5 работников из числа оперативного персонала. В общей сложности квалификацию повысили 60 руководителей, 99 специалистов и служащих и 130 работников рабочих профессий.

Основными направлениями обучения 2016 года стали: поддержание безаварийности эксплуатации станции, реализация электрической энергии, развитие IT-технологий, экологическая безопасность, экономика и бухгалтерский учет, совершенствование АСУ ТП. Обучение работников проводилось как с выездом в учебные центры, так и без отрыва от работы, с использованием дистанционных технологий, а так же в форме наставничества и самообразования.

По данным на 20 декабря 2016 года в ПАО «Богучанская ГЭС» работает 567 человек, из них имеют высшее образование 257 человек, в том числе 23 человека - два высших образования, остальные имеют среднее профессиональное и среднее общее образование. Более 30 человек в настоящее время обучаются в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Весь персонал повышает свои знания путем периодического обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Средний возраст сотрудников ПАО «Богучанская ГЭС» 42 года.

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»