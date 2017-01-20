22 января
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
59.67
 
€ 63.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Расходы социального характера на Богучанской ГЭС увеличились на 2 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
17:32 20 Января 2017
общество, экономика, промышленность
версия для печати Ico_print

В 2016 году ПАО «Богучанская ГЭС» направило на социальную поддержку сотрудников 8,4 млн рублей.

Основными составляющими социальной поддержки в обществе являются материальная помощь работникам предприятия при бракосочетании, рождении ребенка, единовременное пособие при увольнении и выходе на пенсию, а так же компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно работников и членов их семей. Для сравнения: в 2015 году социальные расходы составили около 6,5 млн рублей, в 2016 году рост социальных расходов составил 29,2%.

Традиционно на станции особое внимание уделяется вопросам оздоровления сотрудников, работающих в сложных природных условиях. Компенсация стоимости санаторно-курортной путевки составляла от 40 до 80%, на оплату проезда и компенсацию стоимости для работников и их детей выделено более 800 тысяч рублей. В течение 2016 года обязательный периодический медицинский осмотр прошли 400 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Затраты по этой статье составили более 1,2 млн. рублей.

В 2016 году дополнительное обучение прошли 289 сотрудников ПАО «Богучанская ГЭС», в том числе по программам профессионального обучения 110 работников; по программам дополнительного профессионального образования - 111 работников. Прошли техническое консультирование, принимали участие в тематических семинарах и тренингах - 54 человека; сдали аттестацию по различным темам - 9 человек; участвовали в соревнованиях профессионального мастерства 5 работников из числа оперативного персонала. В общей сложности квалификацию повысили 60 руководителей, 99 специалистов и служащих и 130 работников рабочих профессий.

Основными направлениями обучения 2016 года стали: поддержание безаварийности эксплуатации станции, реализация электрической энергии, развитие IT-технологий, экологическая безопасность, экономика и бухгалтерский учет, совершенствование АСУ ТП. Обучение работников проводилось как с выездом в учебные центры, так и без отрыва от работы, с использованием дистанционных технологий, а так же в форме наставничества и самообразования.

По данным на 20 декабря 2016 года в ПАО «Богучанская ГЭС» работает 567 человек, из них имеют высшее образование 257 человек, в том числе 23 человека - два высших образования, остальные имеют среднее профессиональное и среднее общее образование. Более 30 человек в настоящее время обучаются в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Весь персонал повышает свои знания путем периодического обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Средний возраст сотрудников ПАО «Богучанская ГЭС» 42 года.

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске решили объединить несколько школ

В Красноярске решили объединить несколько школ

22 Января 2017 г.
Учебные заведения объединяют в целях повышения качества образования
Новости Красноярска: В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

22 Января 2017 г.
Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января
Новости Красноярска: Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

22 Января 2017 г.
Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

На трассе в Красноярском крае спасли трех замерзающих дальнобойщиков

22 Января 2017 г.
Мужчине едва не погибли на 40-градусном морозе
Новости Красноярска: МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

22 Января 2017 г.
Риски ЧС с автомобильными мостами наблюдаются в 31 регионе
Новости Красноярска: В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

В Красноярске перенесут остановку «ДК КрасТЭЦ»

21 Января 2017 г.
На месте прежнего остановочного пункта установят пешеходный переход
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП

На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП

20 Января 2017 г.
Авария произошла на ул. Грунтовой утром 20 января
Новости Красноярска: Задержан мужчина, ранивший посетительницу красноярского ТРЦ

Задержан мужчина, ранивший посетительницу красноярского ТРЦ

21 Января 2017 г.
Задержанным оказался житель Челябинской области
Новости Красноярска: Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

17 Января 2017 г.
Компания задолжала энергетикам 62,7 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.