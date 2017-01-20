Малопопулярные маршрутки в Красноярске получат поддержку

Перевозчики Красноярска получат субсидии на поддержку малопопулярных среди горожан маршрутов. Распоряжение за подписью главы департамента горхозяйства мэрии Игоря Титенкова опубликовано на официальном сайте администрации.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Выполнение пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков». Всего перевозчики получат 501,5 млн рублей в течение 2017 года.

Субсидии получат все трамвайные и троллейбусные маршруты, а также 28 автобусов. Интересно, что в списке фигурируют всего два коммерческих перевозчика (№14 и №22), в то время как все остальные представляют муниципальные службы. Поддержка призвана компенсировать траты из-за небольшого количества пассажиров.

Также в документе отмечается, что деньги будут выделяться за каждый километр пробега. Больше всего по такой схеме получит трамвайный маршрут №5 (44,15 рублей за 1 км), меньше всего — автобус №95 (90 копеек за 1 км).