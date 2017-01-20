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Опубликован рейтинг застройщиков Красноярска по объему ввода жилья

Главная Общество
Красноярск
16:27 20 Января 2017
рейтинг, общество, строительство, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский союз строителей опубликовал рейтинг основных застройщиков краевой столицы по объему введенных в 2016 году жилых домов.

Напомним, специалисты называют прошлый год рекордным в городе было построено более 900 тыс. кв. м.

  • ООО «Красстрой»‍ 125,5 тыс. кв. м
  • УСК «Сибиряк»‍ — 87,5 тыс. кв. м
  • ООО «Арбан»‍ 86,4 тыс. кв. м
  • ЗАО «Фирма»‍ Культбытстрой»‍ 70,1 тыс. кв. м
  • ГК «Монолитхолдинг»‍ 57,6 тыс. кв. м
  • ООО «Новый город»‍ 54,3 тыс. кв. м
  • ООО «Альфа»‍ 50,4 тыс. кв. м
  • ООО СК «Реставрация»‍  45,7 тыс. кв. м
  • ООО СК «Промстрой»‍ 29 тыс. кв. м
  • ООО СК «СибЛидер»‍ — 16 тыс. кв. м.

Накануне сообщалось, что за 2016 год в Красноярске было введено в эксплуатацию свыше 900 тыс. кв. м жилой площади — это самый высокий результат за последние годы. 886 тыс. квадратов из общего объема построенного жилья приходится на многоэтажные жилые дома.

Отметим, по данным министерства строительства Красноярского края, показатель ввода жилья составил в прошедшем году 1,311 млн кв. м и остался примерно на уровне 2015 года. 

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