Севший в Красноярске Boeing со сломанным туалетом вылетел во Вьетнам

Приземлившийся в аэропорту Красноярска Boeing из Перми вылетел во Вьетнам. Технические неполадки на борту устранили, и пассажиры смогли вылететь в Камрань 19 января в 5:25. Об этом после проведенной проверки сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

На ремонт санузлов рабочим понадобилось около 6 часов. Все это время пассажиры самолета находились в стерильной комнате ожидания. Известно, что среди 300 находящихся на борту людей было 30 детей.

Напомним, 18 января около 2 часов ночи самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший по маршруту Пермь — Камрань (Вьетнам), экстренно приземлился в Красноярске из-за засоренных туалетов.