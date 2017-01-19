Красноярские озеленители готовят пальмы и туи к новому сезону

В Красноярске идет подготовка пальм и туй к новому сезону. Тропические деревья появятся на улицах города уже весной.

Прошлым летом столицу края украшали 88 туй и 154 пальмы. Озеленители хранят деревья «как зеницу ока». Для того, чтобы деревья радовали красноярцев и гостей города, семь месяцев в году они находятся в тепличных условиях.

«Вот в этой теплице у нас пальмы зимуют, после того как мы их привозим из города, мы начинаем обработку — чистим, рыхлим. В данный момент мы производим обрезку старых желтых листьев. Зимой полив очень умеренный — температура снижается, очень умеренный», — говорит цветовод Управления зеленого строительства Елена Мухина.

Больше полугода экзотические деревья находятся здесь. Мало кто знает, но даже в Сибири в январе они цветут.

Помимо экзотики, к лету в Красноярске высадят более 2 млн однолетних растений. Это и цветы для клумб, и трава для вертикального озеленения.

«Начинаем мы однолетники закладывать, начинаем производить посев. Бегония вечнозеленая уже посеяна, начинаем для озеленения цветов однолетников посев рассады», — отмечает ведущий агроном Управления зеленого строительства Ольга Кайгородова.

Также цветоводы готовятся к 8 Марта. В этом году они обещают красноярцам несколько новых сортов тюльпанов.

«Нынче в Управлении было высажено 140 тысяч тюльпанов. Три вида, три сорта, новые: махровые, бахромчатые и попугайные. Все эти сорта будут в горшочках, они невысокого роста, но очень красивые», — добавляет сотрудница Управления зеленого строительства Марина Лавничая.

Пальмы, туи и яркие цветы появятся на улицах Красноярска только весной. При этом все желающие могут посетить теплицы УЗС в ходе экскурсии.