19 января
Красноярск
погода -17 °C
курсы валют
59.18
 
€ 63.23
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярцы обвиняют фитнес-клуб в затянувшемся ремонте

Главная Общество
Красноярск
11:59 19 Января 2017
жалоба, красноярск, спорт, клубы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Красноярска массово жалуются в социальных сетях на махинации с абонементами в сети фитнес-клубов «Red». Посты с претензиями начали появляться в различных пабликах еще в декабре прошлого года.

«Моя история такова: купила годовой абонемент в «Адмирал» (на Водопьянова) в апреле этого года. Пришла в первый раз и тут тренер меня спрашивает, знаю ли я о том, что клуб через месяц будет закрыт на реставрацию? Хотела вернуть абонемент, но уговорили подождать до СЕНТЯБРЯ. Вот жду))», — написала одна из клиентов клуба.

«Пишу про «замечательный» фитнес-клуб «Рэд»! Приобрела годовую карту в «Адмирал» (который на Водопьяного был) походила с подругой два месяца —счастлива!) Спасибо за это! По итогу нам сообщают, что этот клуб закрывается, но будет более масштабный фитнес-клуб с другим названием! И должен он открыться в сентябре! В сентябре так и не открылись, перенесли на октябрь, потом на 30 ноября! Потом сказали: «Через две недели откроемся»! По итогу ни зала, ни денег, ничего так и не увидела!», — рассказывает другая красноярка. 

По словам клиентов, перед закрытием клуба красноярцев якобы «атаковали» менеджеры, которые предлагали абонементы с хорошей скидкой. Но про предстоящий ремонт здания клиентам не говорили. В результате, на претензии людей никто не отвечал, а посты с жалобами в специализированной группе удалялись. Любителям спорта даже советовали написать коллективную жалобу в прокуратуру.

На сайте фитнес-клуба «Рэд» спустя полгода появилась информация, что в клубе «Рэд Эко» все же состоялось техническое открытие, но пока там продолжаются ремонтные работы. 

«Как можно приглашать людей на техническое открытие в клуб, в котором ничего не готово? Да это даже клубом назвать стыдно, ничего не готово, везде мусор, рабочие, пыль, грязь. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать! При этом менеджеры говорят приходите, занимайтесь. Где там заниматься? Рядом с рабочими? Душевая также не готова», — написала после открытия одна из клиенток.

Несмотря на отрицательные отзывы о клубе, менеджеры информацию о неудовлетворительном состоянии залов и душевых опровергли. В телефонном разговоре с корреспондентом Sibnovosti.ru работник сети сообщил, что полный запуск клуба состоится уже 1 февраля. Но и сейчас заниматься в залах можно без вреда для здоровья, сообщил собеседник. 

Добавим, что сейчас планируется открытие клуба «Небо» в ТЦ «Красноярье» от этой же сети. Купившие абонементы красноярцы уже интересуется, когда на правом берегу появится новый спортивный зал. В комментариях к посту администратор группы отвечает, что открытие намечено на 1 квартал 2017 года. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пострадавшая от петарды в Красноярске собака полностью выздоровела

Пострадавшая от петарды в Красноярске собака полностью выздоровела

19 Января 2017 г.
Сейчас псу ищут новых хозяев
Новости Красноярска: Севший в Красноярске Boeing со сломанным туалетом вылетел во Вьетнам

Севший в Красноярске Boeing со сломанным туалетом вылетел во Вьетнам

19 Января 2017 г.
На устранение технических неполадок рабочим понадобилось 6 часов
Новости Красноярска: Красноярские озеленители готовят пальмы и туи к новому сезону

Красноярские озеленители готовят пальмы и туи к новому сезону

19 Января 2017 г.
Зимой и весной деревья находятся в теплицах
Новости Красноярска: Норильчанин отсудил компенсацию за упавшую на автомобиль глыбу льда

Норильчанин отсудил компенсацию за упавшую на автомобиль глыбу льда

19 Января 2017 г.
Мужчина смог отсудить у управляющей компании 162 тыс. рублей
Новости Красноярска: 14-летняя школьница из Канска повторно сбежала из дома

14-летняя школьница из Канска повторно сбежала из дома

19 Января 2017 г.
16 января полицейские доставили девушку из Красноярска в Канск
Новости Красноярска: РУСАЛ запускает «Школу городских изменений»

РУСАЛ запускает «Школу городских изменений»

19 Января 2017 г.
Проект стартует в 12 городах России
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
12/01
В санатории «Аврора» появилась лечебная процедура — стоун-терапия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

18 Января 2017 г.
Первое убийство мужчина совершил 20 лет назад
Новости Красноярска: Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

17 Января 2017 г.
Компания задолжала энергетикам 62,7 млн рублей
Новости Красноярска: Тело женщины обнаружили у мусорных баков общежития в Красноярске

Тело женщины обнаружили у мусорных баков общежития в Красноярске

15 Января 2017 г.
Обстоятельства случившегося и личность женщины устанавливают следователи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.