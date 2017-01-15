Совы слетелись в Красноярск в поисках корма

Жители Красноярска стали часто замечать в городской черте сов. Диких пернатых встречают во всех районах: в Центральном, в Роще, на правом берегу. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, голубей и свиристелей.

По данным орнитологов, это необычно для Красноярска, но не несет угрозы экосистеме города.

Накануне сову заметили жители дома на ул. Киренского в Октябрьском районе. Птица прилетела на балкон оператора одной из телекомпаний, который и запечатлел на фото пернатую гостью.

Фото: Александр Мадейченко

Случаев прилета в город сов очень много: в ноябре птица ударилась об окно здания ГИБДД в Березовке и потеряла сознание. От гибели на морозе птицу спасли местные полицейские — обогрели и выпустили в лес.

Ранее горожане встретили сову в Центральном парке им. Горького.

Еще одна сова навестила жителей одного из домов в микрорайоне Покровском в октябре прошлого года.

Кроме того, горожане сообщают, что несколько особей сов обитают на острове Отдыха.

Совы прилетают в город, когда в лесах происходит истощение пищевого ресурса — мышей, которых, к тому же, сложнее становится отыскать под снегом. В городе, где нет такого снежного покрова, как в лесу, им легче охотиться на грызунов. Орнитологи уточняют, что прилет сов в город — явление не такое распространенное, как в случае со снегирями, но и не редкое.

Основная иллюстрация с сайта vk.com/birds54