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Красноярский священник завел YouTube-канал для слабослышащих

Главная Общество
Красноярск
11:55 15 Января 2017
общество, религия, курьезы, православие
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский священник Владимир Плеханов создал канал на хостинге YouTube для людей с ограничениями по слуху. Об этом рассказали в пресс-службе красноярской епархии.

В своем первом видео отец Владимир, являющийся штатным священником храма Иоанна Предтечи, поздравил слабослышащих с Рождеством. По его словам, в дальнейшем он планирует давать пояснения к праздникам, просвещать верующих, используя дополнительные материалы.

Иерей Владимир Плеханов является единственным священником-сурдопереводчиком в Красноярской митрополии. По словам священника, ближайший регион, в котором есть подобный специалист, это город Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Силами Владимира Плеханова в Иоанно-Предтеченском храме создана община слабослышащих. Отмечается, что богослужения с суродопереводом проводятся еще в двух храмах Красноярска — Рождества Христова и Михаило-Архангельском.

 

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