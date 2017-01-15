Красноярский священник завел YouTube-канал для слабослышащих

Красноярский священник Владимир Плеханов создал канал на хостинге YouTube для людей с ограничениями по слуху. Об этом рассказали в пресс-службе красноярской епархии.

В своем первом видео отец Владимир, являющийся штатным священником храма Иоанна Предтечи, поздравил слабослышащих с Рождеством. По его словам, в дальнейшем он планирует давать пояснения к праздникам, просвещать верующих, используя дополнительные материалы.

Иерей Владимир Плеханов является единственным священником-сурдопереводчиком в Красноярской митрополии. По словам священника, ближайший регион, в котором есть подобный специалист, это город Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Силами Владимира Плеханова в Иоанно-Предтеченском храме создана община слабослышащих. Отмечается, что богослужения с суродопереводом проводятся еще в двух храмах Красноярска — Рождества Христова и Михаило-Архангельском.