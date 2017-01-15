Прожиточный минимум в Красноярском крае снизился на 2,3% из-за цен на овощи

Прожиточный минимум в Красноярском крае в IV квартале 2016 года снизился на 2,3% по сравнению с третьим кварталом — до 10 тыс. 821 рубля, сообщается в материалах на официальном портале региона.

В качестве основной причины изменения величины в пояснительной записке указано «продолжившееся сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем по краю на 11,6%».

Так, заметнее всего подешевели капуста — на 34,2% и картофель — на 31,6%. Кроме того, сахар в среднем по краю стал стоить меньше на 10,4%, рыба свежая — на 1,6%, отмечают авторы документа.

Теперь минимум для трудоспособного населения теперь составляет 11,5 тыс. рублей, для пенсионеров — 8,6 тыс. рублей, для детей — 11,2 тыс. рублей.

Для районов Крайнего Севера минимум утвержден на уровне 15,5 тыс. рублей, для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера — 11,9 тыс. рублей, для центральных и южных районов — 10,2 тыс. рублей.