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В Красноярске построят спорткомплекс для занятий мини-футболом

Главная Общество
Красноярск
12:03 14 Января 2017
общество, происшествия, спорт, строительство, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске появится новый спортивный комплекс для занятий мини-футболом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поручение о строительстве тренировочной площадки для детского футбольного клуба «Тотем» было дано президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года.

При разработке проекта будет использоваться документация ранее построенного дома спорта «Рассвет». Ориентировочная площадь спорткомплекса составит 1600 квадратных метров. В здании будут предусмотрены игровой зал, четыре раздевалки, монтируемые трибуны, тренерские помещения и медицинский кабинет.

Местом строительства выбрана неиспользуемая часть территории Красноярского детского дома №1. Планируется, что новое спортивное сооружение будет задействовано не только для тренировок футболистов, но и занятий физической культурой всех воспитанников из детского дома №1.

Напомним, красноярский футбольный клуб «Тотем», где занимаются также воспитанники детских домов и дети из неблагополучных семей, дважды становился чемпионом мира. Последний раз этот титул юные футболисты завоевали летом 2016 года в Польше.

По материалам пресс-службы регионального правительства

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