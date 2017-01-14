Крупная компания по вывозу мусора прекращает работу в Красноярске

В Красноярске еще одна компания по вывозу мусора объявила о прекращении работы. По данным депутата краевого Заксобрания Ильи Зайцева, ООО «Чистый город» начал уведомлять управляющие компании и ТСЖ о расторжении договора на вывоз отходов. Предполагается, что со следующей недели вывоз планируют прекратить полностью.

«Чистый город» обслуживал больше 30 управляющих компаний и ТСЖ.

Ранее собственник компании — АО «Сибагропромстрой» сообщил, что предприятие терпит убытки из-за отсутствия полигона. Бизнесмены уже остановили производство на мусоросортировочном заводе в Емельяновском районе. Кроме того, к предприятию имеются претензии и у природоохранной прокуратуры.

За последние месяцы это уже второе предприятие в сфере обращения с ТБО в крае, где планируют прекратить деятельность. В конце 2016 года из Красноярска ушла новокузнецкая компания «Сороежка».

Начальник отдела по охране окружающей среды мэрии Красноярска Наталья Орлова сообщила журналистам, что городу будет достаточно мощностей мусоросортировочного комплекса «ЭкоРесурс», расположенного в Березовском районе края, и полигона «Автоспецбаза» в Емельяновском районе. Лидеры рынка — «КОС» («Коммунальное обслуживание и строительство») и муниципальная «Автоспецбаза».