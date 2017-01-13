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Толоконский: идеология управления направлена не на развитие, а на стабильность

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Красноярск
16:26 13 Января 2017
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Целью проводимой федеральным центром политики является «поддержание стабильности экономических и социальных процессов», а не мотивация успешных регионов к развитию. Об этом заявил красноярский губернатор Виктор Толоконский на Гайдаровском форуме-2017.

Глава региона принял участие в дискуссии «Новая региональная политика», которую модерировал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Губернатор подчеркнул, что регионам нужны стимулы для развития инвестиций, в том числе, корреляция налоговых правил.

«Вся нынешняя идеология управления и построение законодательства направлена не на развитие, а скорее на поддержание ситуации, на стабильность экономических и социальных процессов. Это общая системная проблема. Я убежден, что современное высокотехнологичное развитие предполагает достаточно серьезное участие государственного бюджета. У нас прибыль есть, но это еще далеко не инвестиции, и есть очень много резервов сделать бюджетную прибыль инвестиционным ресурсом», — сказал глава региона.

Толоконский также предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах, получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать.

«С новым производством коррелирует только налог на добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли», — цитирует Толоконского «Бизнес онлайн».

Газета «Ведомости» сообщает, что глава Красноярского края поддержал тех губернаторов, которые пожаловались на нехватку полномочий. Так, губернатор Калужской области заявил, что в нынешней ситуации регионам легче оставаться дотационными, чем зарабатывать самостоятельно. Он отметил, что успешные регионы нужно «не бить молотком по голове сразу, а дать им немного пожить нормально».

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