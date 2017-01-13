«Черное небо» в Красноярске продлили на все выходные

Ближайшие выходные в Красноярске пройдут под смогом. Красноярские метеорологи продлили режим «черного неба» еще на три дня. Неблагоприятные атмосферные условия сохранятся в городе до 19 часов 16 января. Информация об этом появилась на сайте Среднесибирского УГМС.

«С 19 часов 13 января 2017 года до 19 часов 16 января 2017 года на территории Красноярска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе будет действовать НМУ первой степени опасности. В этот период горожанам рекомендуют реже выходить на улицу и внимательно относиться к своему здоровью. Напомним , последний раз «черное небо» объявляли в Красноярске с 10 по 13 января. После этого метеорологи снова продлили неблагоприятные метеоусловия.