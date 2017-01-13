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Житель Красноярского края выпрыгнул из окна, убегая от приставов

Главная Общество
Красноярск
15:29 13 Января 2017
общество, кража, в красноярском крае, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Бирилюсском районе Красноярского края мужчина попытался скрыться от приставов, выпрыгнув из окна. Но обвиняемого в краже поймали за углом частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчина должен был явиться в суд для вынесения решения. Но добровольно приходить в зал суда он отказался, поэтому за ним послали приставов. Когда правоохранители зашли в частный дом, обвиняемый выпрыгнул из окна второго этажа.

«Однако скрыться должнику не удалось — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов настиг беглеца уже за углом дома», — рассказали в ведомстве. 

Добавим, что подозреваемого  все-таки доставили в суд. Какой именно приговор вынесли «беглецу», в тексте не уточняется. 

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