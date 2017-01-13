Житель Красноярского края выпрыгнул из окна, убегая от приставов

В Бирилюсском районе Красноярского края мужчина попытался скрыться от приставов, выпрыгнув из окна. Но обвиняемого в краже поймали за углом частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчина должен был явиться в суд для вынесения решения. Но добровольно приходить в зал суда он отказался, поэтому за ним послали приставов. Когда правоохранители зашли в частный дом, обвиняемый выпрыгнул из окна второго этажа.

«Однако скрыться должнику не удалось — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов настиг беглеца уже за углом дома», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что подозреваемого все-таки доставили в суд. Какой именно приговор вынесли «беглецу», в тексте не уточняется.