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Сибирское агентство новостей
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Возобновляются авиарейсы из Красноярска в Барнаул

Главная Общество
Красноярск
13:21 10 Января 2017
общество, самолет, авиа, авиация
Автор: Sibnovosti.ru
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Прямое авиасообщение между Барнаулом и Красноярском возобновится со 2 февраля 2017 года. Полеты будет осуществлять компания «КрасАвиа».

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на ВС АН-24 (количество мест — 48). Время в пути составит 1 час 50 минут, стоимость билетов — от 2800 рублей в одну сторону.

В Барнаульском международном аэропорту имени Германа Титова уточняют, что по вторникам самолет будет вылетать из Красноярска в 16 часов 40 минут, в Барнаул он будет прибывать в 18 часов 20 минут. Обратно АН-24 отправляется в 19 часов. По четвергам самолет будет вылетать в 17 часов 30 минут, прилет в Барнаул в 19 часов 25 минут. Вылет обратно в 20 часов 10 минут.

Ранее рейсы в Барнаул из Красноярска осуществляла компания NordStar («Таймыр»). Сейчас на сайте авиаперевозчика информации о рейсах на Алтай не имеется.

Перелеты в Барнаул востребованы у туристов, которые отправляются на отдых на курорты Белокурихи.

Фото: airaltay.ru

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