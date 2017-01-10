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Красноярск провалился в интернет-рейтинге «Город России»

Главная Общество
Красноярск
13:15 10 Января 2017
общество, красноярск, проект, интернет, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярск потерял позиции в интернет-рейтинге «Город России». Итоги 2016 года подвели организаторы проекта.

Всего в конкурсе приняли участие 83 административных центра российских регионов. Красноярск впервые в истории упал ниже 30 места, расположившись на 33 строчке. Лидером стал Магас (Ингушетия), второе место заняла Кострома, а «бронзу» взял Владикавказ (Северная Осетия).

Среди сибирских городов лидерство удерживает Иркутск (13 место). Далее следуют Кызыл (19) и Томск (25). Красноярск занимает 4-е место по СФО, а пятерку замыкает Абакан (36).

Интернет-проект «Город России» стартовал в 2013 году. Организаторы позиционируют конкурс как «проект всероссийского масштаба», цель которого — выяснить, «кому на Руси жить хорошо».

33-е место Красноярска стало худшим в истории проекта. В 2013 году столица Красноярского края взяла «серебро», в 2014 году — 7-е место, а в 2015 — 18-е место.

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