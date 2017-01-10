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Сибирское агентство новостей
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Главбух красноярской полиции осталась без адвоката

Главная Общество
Красноярск
12:37 10 Января 2017
общество, красноярск, суд, полиция, адвокат, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший главный бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева, обвиняемая в хищении 130 млн рублей, осталась без адвоката. Работавший с ней защитник взял самоотвод. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания, прошедшего 10 января.

Николаева заявила об отказе от адвоката после того, как он предложил ей признать свою вину. По мнению обвиняемой, предложение не соответствует действительности. Женщина попросила дать ей время на поиск нового адвоката, однако прокурор посчитал ходатайство затягиванием времени. Судья встал на сторону обвинения, после чего представитель защиты отказался от работы.

Новое заседание суда назначено на 23 января. К этой дате Николаевой нужно найти нового адвоката, который должен успеть ознакомиться с материалами дела.

Напомним, рассмотрение резонансного дела длится уже не первый год. Подполковнику внутренней службы Надежде Николаевой инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, главбух похитила более 6 млн рублей с помощью махинаций при выписывании зарплаты сотрудникам отдела полиции №2 МУ МВД «Красноярское». Кроме того, правоохранительные органы обладают информацией о хищении еще около 130 млн рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов городскому МВД для выплаты денежного довольствия.

По данным следователей, бухгалтер жила на широкую ногу: купила несколько квартир в Красноярске и даже успела приобрести апартаменты на Рублевском шоссе. У подозреваемой было изъято 6 шуб, а суд наложил арест на ее квартиру, автомобиль Toyota RAV4, парковочное место и три квартиры стоимостью более 12 млн рублей, принадлежащие ее родственникам.

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