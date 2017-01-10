10 января
Красноярск
погода -17 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В магазине под Красноярском нашли мясо неизвестного производства

Главная Общество
Красноярск
11:49 10 Января 2017
общество, нарушения, россельхознадзор, в красноярском крае, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли нарушения при продаже мяса в супермаркете «Светофор» в Березовке. Инспекция была проведена совместно с районной прокуратурой.

По данным Россельхознадзора, в обороте находились 29,3 кг птицы и 11,3 кг свинины. На мясе отсутствовала маркировка изготовителя, что не позволяло идентифицировать продукт с документацией. Также эксперты не смогли выявить место создания продукта.

За допущенные нарушения исполняющего обязанности директора магазина привлекли к ответственности по статье КоАП «нарушение требований технических регламентов». Должностному лицу выписан штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее «Светофор» уже наказывали за неправильную маркировку продуктов. В прошлом году подобное нарушение специалисты нашли в одном из супермаркетов сети в Канске.

Фото: управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Возобновляются авиарейсы из Красноярска в Барнаул

Возобновляются авиарейсы из Красноярска в Барнаул

10 Января 2017 г.
Полеты будет осуществлять компания «КрасАвиа»
Новости Красноярска: Красноярск провалился в интернет-рейтинге «Город России»

Красноярск провалился в интернет-рейтинге «Город России»

10 Января 2017 г.
Впервые в истории краевая столица упала ниже 30 места
Новости Красноярска: Главбух красноярской полиции осталась без адвоката

Главбух красноярской полиции осталась без адвоката

10 Января 2017 г.
Защитник Надежды Николаевой взял самоотвод
Новости Красноярска: Активисты прокомментировали смерть юного красноярца от обрезания

Активисты прокомментировали смерть юного красноярца от обрезания

10 Января 2017 г.
В ОП РФ считают, что жестко наказывать родителей не стоит
Новости Красноярска: Склон Кузнецовского плато в Красноярске завалили мусором

Склон Кузнецовского плато в Красноярске завалили мусором

10 Января 2017 г.
На территорию часто приезжают грузовики со строительными отходами
Новости Красноярска: «Сибмост» попросил сдвинуть сроки ремонта моста через Качу

«Сибмост» попросил сдвинуть сроки ремонта моста через Качу

10 Января 2017 г.
Компания объясняет свое решение «наложением» строительных объектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Новости Красноярска: Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

6 Января 2017 г.
Эксперты не нашли метанола в одной из бутылок с алкоголем
Новости Красноярска: На трассе «Ачинск — Красноярск» в аварии погибла пожилая пара

На трассе «Ачинск — Красноярск» в аварии погибла пожилая пара

7 Января 2017 г.
ВАЗ под управлением пенсионера вылетел на «встречку»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.