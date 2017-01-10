В магазине под Красноярском нашли мясо неизвестного производства

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли нарушения при продаже мяса в супермаркете «Светофор» в Березовке. Инспекция была проведена совместно с районной прокуратурой.

По данным Россельхознадзора, в обороте находились 29,3 кг птицы и 11,3 кг свинины. На мясе отсутствовала маркировка изготовителя, что не позволяло идентифицировать продукт с документацией. Также эксперты не смогли выявить место создания продукта.

За допущенные нарушения исполняющего обязанности директора магазина привлекли к ответственности по статье КоАП «нарушение требований технических регламентов». Должностному лицу выписан штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее «Светофор» уже наказывали за неправильную маркировку продуктов. В прошлом году подобное нарушение специалисты нашли в одном из супермаркетов сети в Канске.

Фото: управление Россельхознадзора по Красноярскому краю