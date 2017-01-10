Склон Кузнецовского плато в Красноярске завалили мусором

Часть Кузнецовского плато на правобережье Красноярска завалена мусором. Об этом в соцсетях написали активисты, опубликовав фотографии.

По словам общественников, речь идет об участке на склоне в районе садового товарищества «Красцветмет». На территорию часто приезжают грузовики со строительным мусором. Активисты обратились в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации.

Позже общественники добавили, что нарушители найдены и уже дали свои объяснения. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее активисты обращали внимание на факты захламления территории в других районах Красноярска. Так, в районе Гремячего лога на левом берегу Енисея «зеленые» обнаружили такую же свалку строительного мусора, как на Кузнецовском плато.

Фото: Наталья Подоляк / Facebook