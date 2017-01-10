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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Объявлен конкурс на должность главного художника Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:31 10 Января 2017
общество, художники, должность, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске объявлен конкурс на должность замначальника отдела дизайна и архитектурной среды управления архитектуры мэрии – главного художника. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

В документации уточняется, что главному художнику предстоит участвовать в разработке концепции праздничного и светового оформления города, благоустройстве городских территорий, цветового решения городской среды и др. Также среди обязанностей нового специалиста —  согласование эскизных проектов цветового и объемного решения зданий, строений и сооружений.

Кандидатам предлагают должностной оклад в сумме от 45 до 51 тыс. рублей. Прием документов ведется до 20 января.

В начале июня 2015 года губернатор Виктор Толоконский раскритиковал внешний вид общественных пространств Красноярска и предложил ввести должность главного художника города, который бы мог оформить их в едином стиле. С тех пор на эту должность прочили красноярского художника Василия Слонова, а позднее — работавшую главным художником Тобольска и Тюмени Наталью Прибыльнову.

Ранее Вице-мэр Красноярска Андрей Игнатенко сообщал,  что процедура выбора главного городского художника  будет схожей с той, когда выбирали главного архитектора города.

Добавим, в администрации пока остается вакантной и должность главного городского архитектора. Андрей Макаров покинул прежнее место работы по собственному желанию.

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