Объявлен конкурс на должность главного художника Красноярска

В Красноярске объявлен конкурс на должность замначальника отдела дизайна и архитектурной среды управления архитектуры мэрии – главного художника. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

В документации уточняется, что главному художнику предстоит участвовать в разработке концепции праздничного и светового оформления города, благоустройстве городских территорий, цветового решения городской среды и др. Также среди обязанностей нового специалиста — согласование эскизных проектов цветового и объемного решения зданий, строений и сооружений.

Кандидатам предлагают должностной оклад в сумме от 45 до 51 тыс. рублей. Прием документов ведется до 20 января.

В начале июня 2015 года губернатор Виктор Толоконский раскритиковал внешний вид общественных пространств Красноярска и предложил ввести должность главного художника города, который бы мог оформить их в едином стиле. С тех пор на эту должность прочили красноярского художника Василия Слонова, а позднее — работавшую главным художником Тобольска и Тюмени Наталью Прибыльнову.

Ранее Вице-мэр Красноярска Андрей Игнатенко сообщал, что процедура выбора главного городского художника будет схожей с той, когда выбирали главного архитектора города.

Добавим, в администрации пока остается вакантной и должность главного городского архитектора. Андрей Макаров покинул прежнее место работы по собственному желанию.