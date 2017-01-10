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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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«Сибмост» попросил сдвинуть сроки ремонта моста через Качу

Главная Общество
Красноярск
09:40 10 Января 2017
общество, красноярск, суд, строительство, мост, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Строительная компания «Сибмост» обратилась в суд с просьбой сдвинуть сроки ремонта моста через Качу на ул. Калинина. Подробности дела опубликованы 9 января на официальном сайте краевого арбитража.

Согласно иску, первоначально все работы по ремонту моста предполагалось завершить к 1 сентября 2015 года. Ранее арбитраж уже сдвигал сроки до 31 июля 2016 года, однако «Сибмост» вновь потребовал изменить дату сдачи. Конкретные сроки не уточняются.

В качестве аргумента приводится «территориальное наложение двух строительных объектов», из-за которого невозможно завершить работы. Мост пересекается со скандально известной развязкой на ул. 2-й Брянской, строительством которой тоже занимался «Сибмост».

Сейчас в суде решают, принимать ли иск строителей. Согласно законодательству, вопрос будет решен в течение 5 рабочих дней.

Напомним, строительство развязки на 2-й Брянской было завершено с большой просрочкой. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов пообещал взыскать с застройщика большие штрафы.

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