Названы качественные марки сгущенного молока из красноярских магазинов

Эксперты ЦСМ проверили качество сгущенного молока, продающегося в красноярских магазинах. Итоги опубликованы на официальном сайте организации.

Мониторинг прошли следующие образцы: т/м «Коровка из Кореновки» (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»), т/м «Советское» и т/м «Алексеевское» (ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»), ООО «Маримолоко», т/м «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко»), т/м «Простоквашино» (ООО «Промконсервы»), т/м «Семенишна» (ООО «Саянмолоко»), т/м «Любимое молоко» и т/м «Сгустена» (ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат»).



Было закуплено 9 образцов. Продукция изготовлена в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Омской и Курской областях, а также в республиках Хакасия и Марий Эл.

Продукция прошла проверку в центре Краевой ветеринарной лаборатории. Специалисты определяли наличие растительных жиров в продукте. По результатам испытаний нарушений не выявлено — образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.

Отметим, в 2015 году эксперты уже проводили оценку качества сгущенного молока на региональном рынке. Тогда фальсификатом из-за наличия растительных жиров были признаны 7 из 10 образцов. В частности, в продукции торговых марок «Рогачевъ», «Простоквашино», «Советское» и «Главпродукт» были обнаружены растительные жиры.

Фото: krascsm.ru