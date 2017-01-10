10 января
Красноярск
погода -15 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Названы качественные марки сгущенного молока из красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
09:04 10 Января 2017
общество, продукты, проверка, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Эксперты ЦСМ проверили качество сгущенного молока, продающегося в красноярских магазинах. Итоги опубликованы на официальном сайте организации.

Мониторинг прошли следующие образцы: т/м «Коровка из Кореновки» (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»), т/м «Советское» и т/м «Алексеевское» (ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»), ООО «Маримолоко», т/м «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко»), т/м «Простоквашино» (ООО «Промконсервы»), т/м «Семенишна» (ООО «Саянмолоко»), т/м «Любимое молоко» и т/м «Сгустена» (ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат»).


Было закуплено 9 образцов. Продукция изготовлена в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Омской и Курской областях, а также в республиках Хакасия и Марий Эл.

Продукция прошла проверку в центре Краевой ветеринарной лаборатории. Специалисты определяли наличие растительных жиров в продукте. По результатам испытаний нарушений не выявлено — образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.

Отметим, в 2015 году эксперты уже проводили оценку качества сгущенного молока на региональном рынке. Тогда фальсификатом из-за наличия растительных жиров были признаны 7 из 10 образцов. В частности, в продукции торговых марок «Рогачевъ», «Простоквашино», «Советское» и «Главпродукт» были обнаружены растительные жиры.

Фото: krascsm.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Сибмост» попросил сдвинуть сроки ремонта моста через Качу

«Сибмост» попросил сдвинуть сроки ремонта моста через Качу

10 Января 2017 г.
Компания объясняет свое решение «наложением» строительных объектов
Новости Красноярска: Объявлен конкурс на должность главного художника Красноярска

Объявлен конкурс на должность главного художника Красноярска

10 Января 2017 г.
Прием документов ведется до 20 января
Новости Красноярска: Туристы из Красноярска отсудили компенсацию за стройку около отеля

Туристы из Красноярска отсудили компенсацию за стройку около отеля

10 Января 2017 г.
Весь отдых был испорчен, а жене истца стало плохо
Новости Красноярска: Участок земли в районе Центрального рынка уйдет с молотка

Участок земли в районе Центрального рынка уйдет с молотка

10 Января 2017 г.
На территории расположены нежилые помещения
Новости Красноярска: Бывшего диспетчера аэропорта «Черемшанка» осудили за взятку

Бывшего диспетчера аэропорта «Черемшанка» осудили за взятку

9 Января 2017 г.
Представитель аэропорта взял деньги за дополнительный груз на самолет
Новости Красноярска: В Красноярском крае разыскивают 14-летнюю школьницу

В Красноярском крае разыскивают 14-летнюю школьницу

9 Января 2017 г.
Девочка может находиться в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

6 Января 2017 г.
Эксперты не нашли метанола в одной из бутылок с алкоголем
Новости Красноярска: В Красноярске подросток погиб от удара током на снежной горке

В Красноярске подросток погиб от удара током на снежной горке

9 Января 2017 г.
Ребенок залез на насыпь и схватился за провода
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.