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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Участок земли в районе Центрального рынка уйдет с молотка

Главная Общество
Красноярск
08:47 10 Января 2017
красноярск, торги, аукцион, общество, земля, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска намерена продать на торгах участок земли в районе Центрального рынка. Постановление о приватизации территории опубликовано на официальном сайте администрации.

Согласно документу, на участке по ул. Качинской, 64, расположены три нежилых помещения. Общая площадь зданий составляет более 330 кв. метров. Также с молотка уйдет прилегающий участок площадью 381 «квадрат».

Начальная стоимость лота оценивается в 8,1 млн рублей. Цена определена на основании отчета независимого эксперта. Точная дата проведения аукциона пока неизвестна.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что мэрия намерена застроить жильем квартал на берегу Качи в Центральном районе. В зону застройки попадает квартал, ограниченный улицами Лебедевой, Перенсона, Коммунистической и Вейнбаума. Сейчас на территории стоят старые дома, которые предполагается пустить под снос.

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