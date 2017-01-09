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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Бывшего диспетчера аэропорта «Черемшанка» осудили за взятку

Главная Общество
Красноярск
16:10 9 Января 2017
суд, общество, взятка, аэропорт, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший диспетчер красноярского аэропорта «Черемшанка» признан виновным в получении взятки и оказании опасных авиауслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2015 года диспетчер дал команду дополнительно нагрузить самолет Ан-32 на 1831 кг. За это сотрудник получил от бизнесмена более 140 тыс. рублей. Перегруженный самолет долетел до аэропорта «Горный» с пассажирами, которые из-за избыточного веса судна были подвержены опасности.

Также следователи выявили и другие факты преступной деятельности диспетчера. В 2014-2015 годах он неоднократно давал указания о занижении веса коммерческих грузов в обмен на взятки. В итоге чартеры в Светлогорск и Ванавару перевезли 3150 кг груза, не указанного в декларациях. За это диспетчер получил 189 тыс. рублей.

Приговором Емельяновского районного суда мужчина признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также осужденный выплатит штраф в размере 1 млн рублей. В СК добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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