Полтысячи домов планируют отремонтировать в Красноярском крае за год

Правительство Красноярского края в 2017 году намерено провести капитальный ремонт в 500 многоквартирных жилых домах. Об этом сообщается на официальном сайте регионального оператора.

С начала реализации региональной программы капремонта отремонтированы 240 многоквартирных домов, в том числе в 2015 году — 5 домов, в 2016 году — 235 домов, рассказали в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта. Общая стоимость проведенных за последние два года работ составляет 430 млн рублей.

Уточняется, всего в крае в 25 домах были заменены все лифты, в 123 домах капитально отремонтировали крыши, в 75 домах прошел ремонт инженерных сетей — электрики, систем горячего и холодного водоснабжения, систем теплоснабжения, систем водоотведения.

В октябре прошлого года министр строительства и ЖКХ Николай Глушков отмечал, что региональный оператор программы — Фонд капитального ремонта — отстает от тех объемов и сроков проведения работ, которые были ранее утверждены правительством.

В декабре этого года тариф на капремонт повысили на 30 копеек вопреки рекомендациям депутатов.