Предприятия СГК в Красноярском крае обеспечили надежное энергоснабжение в новогодние праздники

Предприятия Красноярского филиала СГК отработали период новогодних праздников (с 31 декабря по 8 января) в штатном режиме. Поставка тепловой и электрической энергии потребителям осуществлялась стабильно, в соответствии с заданными параметрами.

За 9 выходных дней теплоэлектростанции СГК в Красноярске, Назарово и Канске выработали 372 000 000 кВт*ч электрической энергии. Также за этот период потребителям было отпущено 372 000 Гкал тепловой энергии.

Для надежного обеспечения потребителей энергией на предприятиях Красноярского филиала СГК были предприняты дополнительные меры. Накануне праздников проведены внеплановые проверки и осмотры состояния электро- и тепломеханического оборудования, теплотрасс, зданий и сооружений. Сформированы запасы топлива, спецсредств и материалов на случай ликвидации аварийных ситуаций.

Подготовлена спецтехника, организованна работа дополнительных дежурных и аварийных бригад. В период праздников руководители филиала несли дежурство, осуществлялся мониторинг и контроль состояния оборудования и работы теплоэлектростанций и теплосетевой инфраструктуры.

По материалам пресс-службы «Сибирской генерирующей компании»