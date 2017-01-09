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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Роспотребнадзор перестанет рассматривать анонимные жалобы

Главная Общество
Красноярск
13:47 9 Января 2017
общество, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор отказался от проверок по анонимным жалобам. С нового года в силу вступили новые правила проведения внеплановых проверок предпринимателей и бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Красноярского края.

Теперь, чтобы ведомство провело внеплановую проверку, заявитель должен в своем обращении подтвердить тот факт, что «до того он обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены».

Иными словами, теперь прежде, чем составлять обращение в Роспотребнадзор или его территориальный орган, гражданам необходимо направить претензию в адрес субъекта, ущемляющего права потребителя.

Кроме того, теперь анонимные жалобы не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки. Если же изложенная в таком обращении информация послужит основанием для проверки, то Роспотребнадзор будет вынужден сначала принять меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные в электронном виде, примутся в работу только в том случае, если они направлены заявителем с «использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию».

Сообщается, что анонимность обращения или недостоверность информации, указанной в обращении, служат основанием для прекращения проверки. Кроме того, в таких случаях ведомство может обратиться в суд с иском о взыскании расходов, понесенных органом государственного надзора в ходе этой проверки.

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