Роспотребнадзор перестанет рассматривать анонимные жалобы

Роспотребнадзор отказался от проверок по анонимным жалобам. С нового года в силу вступили новые правила проведения внеплановых проверок предпринимателей и бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Красноярского края.

Теперь, чтобы ведомство провело внеплановую проверку, заявитель должен в своем обращении подтвердить тот факт, что «до того он обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены».

Иными словами, теперь прежде, чем составлять обращение в Роспотребнадзор или его территориальный орган, гражданам необходимо направить претензию в адрес субъекта, ущемляющего права потребителя.

Кроме того, теперь анонимные жалобы не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки. Если же изложенная в таком обращении информация послужит основанием для проверки, то Роспотребнадзор будет вынужден сначала принять меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные в электронном виде, примутся в работу только в том случае, если они направлены заявителем с «использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию».

Сообщается, что анонимность обращения или недостоверность информации, указанной в обращении, служат основанием для прекращения проверки. Кроме того, в таких случаях ведомство может обратиться в суд с иском о взыскании расходов, понесенных органом государственного надзора в ходе этой проверки.