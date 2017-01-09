Скончался «сибирский Робинзон» из Красноярского края

В Красноярском крае скончался последний житель деревни Михайловка Михаил Бабурин, известный как «сибирский Робинзон». Об этом «7 каналу» рассказал глава соседнего сельсовета Сергей Панарин.

Бабурин пропал 6 января, когда ушел кормить овец в своем подворье. Тело 66-летнего пенсионера нашел его сын. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт или инсульт. 7 января Бабурину исполнилось бы 67 лет.

По словам Панарина, для похорон мужчины пришлось продать все имущество и животных. Не исключено, что деревня Михайловка в скором времени перестанет существовать, поскольку все линии электропередач будут отключены.

Михаил Бабурин прославился на весь мир в середине декабря прошлого года, когда фотоотчет о его жизни опубликовала британская газета The Independent. Пенсионер привлек внимание журналистов тем, что он являлся единственным жителем своей деревни, в которой родился. Мужчина жил в полном уединении на протяжении последних 10 лет.