Содержание общественных пространств Красноярска оценили в 26 млн руб

Объявлены торги на содержание общественных площадок Красноярска в течение 2017 года. Начальная сумма контракта составляет 25,9 млн рублей.

По техническому заданию, победитель конкурса должен выполнить в течение года около 130 видов работ. Среди них — очистка тротуаров и площадок от снега, уборка мусора, содержание в чистоте памятников и скамеек, очистка урн и многое другое. Также исполнитель будет заниматься озеленением, в том числе созданием вертикальных зеленых фигур.

Заявки от желающих заниматься уборкой города принимаются до 13 января, аукцион состоится 16 января.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали, что за последние пять лет в краевом центре благоустроено свыше 120 скверов, парков, уголков отдыха.

Эффективность практик благоустройства Красноярска отмечаются на федеральном уровне. Так, в октябре текущего года Красноярск вошел в тройку призеров всероссийского конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование» по итогам 2015 года. Кроме того, на Международном фестивале «Зодчество-2016» Красноярск завоевал золотой знак как город «Лучший в архитектурно-градостроительной практике».