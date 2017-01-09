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Сибирское агентство новостей
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В Сети появилась видеозапись «парящего» в морозы Енисея

Главная Общество
Красноярск
13:33 9 Января 2017
соцсети, общество, видео, красноярск, енисей, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска снял на видеокамеру «парящий» в морозы Енисей. Клип опубликован в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен туман, стоящий над рекой. Вдалеке виден дым из труб правобережных заводов. После этого в фокус камеры попадают 4 мост, площадка «Платинум-Арены» и виды Красноярска.

По словам автора видеоролика, весь процесс съемок занял 15 минут. Отправной точкой стала смотровая площадка в районе «Орбиты». Во время съемок температура воздуха составляла -30°C.

Напомним, в сентябре строители «Платинум-Арены» сняли ход работ с высоты птичьего полета. В июле в Сети появился клип, на котором запечатлен 4 мост. Оба ролика получили большую популярность и восторженные комментарии красноярцев.

Большая часть Енисея не замерзает после ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС в районе Дивногорска. При больших морозах вода сильно испаряется, создавая туманы в центральной части Красноярска.

Видео: Андрей Вознесенский / «ВКонтакте»

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