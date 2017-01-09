9 января
Красноярск
погода -22 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Коммунальщиков Норильска оштрафовали за слишком мутную воду

Главная Общество
Красноярск
10:38 9 Января 2017
общество, вода, нарушения, роспотребнадзор, штрафы, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Муниципальное предприятие Норильска «Коммунальные объединенные системы» оштрафовали за нарушение санитарного законодательства. Коммунальщики не выполнили требования по соблюдению качества горячей воды.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на плохую воду пожаловался местный житель. В ходе расследования выяснилось, что образец воды превышает допустимые показатели по мутности (3,9 ЕМФ при норме 2,6).

По итогам проверки представители предприятия получили штраф в размере 20 тыс. рублей. Коммунальщики попытались обжаловать решение в суде, однако апелляция была отклонена.

Напомним, в июне прошлого года краевой Роспотребнадзор нашел мутную воду сразу в двух местах — в Канске и в Березовском районе. Виновные коммунальщики также получили штрафы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

9 Января 2017 г.
Часть останков лежала на земле неприкрытыми
Новости Красноярска: Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

9 Января 2017 г.
До конца недели будет идти небольшой снег
Новости Красноярска: Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

8 Января 2017 г.
Петиция появилась на портале change.org
Новости Красноярска: Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

7 Января 2017 г.
Богослужения прошли во всех храмах Красноярска
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

7 Января 2017 г.
Собранных денег достаточно для восстановления собаки
Новости Красноярска: В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

6 Января 2017 г.
Некоторые участники дискуссии поддержали такой способ наказания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Новости Красноярска: В одном из гаражных боксов Красноярска обнаружили пять тонн контрафактного алкоголя

В одном из гаражных боксов Красноярска обнаружили пять тонн контрафактного алкоголя

4 Января 2017 г.
Подпольный цех находился в Советском районе и принадлежал 38-летнему жителю города
Новости Красноярска: Три человека погибли при пожаре на базе отдыха под Красноярском

Три человека погибли при пожаре на базе отдыха под Красноярском

8 Января 2017 г.
Инцидент произошел 30 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.