9 января
Красноярск
погода -22 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

Главная Общество
Красноярск
09:39 9 Января 2017
животные, красноярск, общество, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жители ул. Семафорной в Красноярске обнаружили большую свалку из трупов животных. Останки коров были замечены рядом с мусорными баками, расположенными в районе домов №421 и №423.

Как сообщает телеканал ТВК, часть костей упакована в мешки, в то время как другая часть лежит неприкрытой на земле. По словам местных жителей, рано утром 8 января к мусорным бакам подъехал грузовик и скинул останки.

Специалисты отмечают, что отходы мясопереработки относятся к первому классу опасности и должны утилизироваться под строгим контролем. За нарушение правил ликвидации предпринимателю грозит крупный штраф.

Напомним, в конце прошлого года зоозащитники нашли сожженные трупы животных в одном из приютов Красноярска. По данным активистов, зверей морили голодом и сжигали. При этом хозяин приюта получал деньги за передержку, а волонтеры иногда привозили еду. Сейчас расследованием дела занимаются правоохранители.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Коммунальщиков Норильска оштрафовали за слишком мутную воду

Коммунальщиков Норильска оштрафовали за слишком мутную воду

9 Января 2017 г.
Жалоба предприятия была отклонена судом
Новости Красноярска: Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

9 Января 2017 г.
До конца недели будет идти небольшой снег
Новости Красноярска: Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

8 Января 2017 г.
Петиция появилась на портале change.org
Новости Красноярска: Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

7 Января 2017 г.
Богослужения прошли во всех храмах Красноярска
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

7 Января 2017 г.
Собранных денег достаточно для восстановления собаки
Новости Красноярска: В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

6 Января 2017 г.
Некоторые участники дискуссии поддержали такой способ наказания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

5 Января 2017 г.
Фото было опубликовано на страницах газеты Welt в Германии
Новости Красноярска: В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль

В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль

6 Января 2017 г.
Сейчас устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость
Новости Красноярска: Три человека погибли при пожаре на базе отдыха под Красноярском

Три человека погибли при пожаре на базе отдыха под Красноярском

8 Января 2017 г.
Инцидент произошел 30 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.