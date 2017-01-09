Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

Жители ул. Семафорной в Красноярске обнаружили большую свалку из трупов животных. Останки коров были замечены рядом с мусорными баками, расположенными в районе домов №421 и №423.

Как сообщает телеканал ТВК, часть костей упакована в мешки, в то время как другая часть лежит неприкрытой на земле. По словам местных жителей, рано утром 8 января к мусорным бакам подъехал грузовик и скинул останки.

Специалисты отмечают, что отходы мясопереработки относятся к первому классу опасности и должны утилизироваться под строгим контролем. За нарушение правил ликвидации предпринимателю грозит крупный штраф.

Напомним, в конце прошлого года зоозащитники нашли сожженные трупы животных в одном из приютов Красноярска. По данным активистов, зверей морили голодом и сжигали. При этом хозяин приюта получал деньги за передержку, а волонтеры иногда привозили еду. Сейчас расследованием дела занимаются правоохранители.