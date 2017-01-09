Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

Синоптики Красноярска прогнозируют морозы и осадки в первую рабочую неделю 2017 года. Информация о погоде опубликована на портале Gismeteo.ru.

В понедельник, 9 января, температура воздуха составит -15°C. Небо затянет тучами и пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, до 4 м/с. Такая же погода ожидается во вторник, при этом небо немного разъяснится.

В среду на улице резко похолодает. Столбик термометра упадет до -22°C. Среда станет единственным днем недели без осадков. Ветер слабый, 1-3 м/с. Такая же погода прогнозируется в четверг и пятницу, при этом под конец рабочей недели вернется снег.

Синоптики не обещают потепления и на выходных. В субботу и воскресенье температура останется на отметке -18…-20°C. Небо будет пасмурным и пройдет снег. Ветер слабый, до 1 м/с.

По прогнозам специалистов, теплая погода вернется в Красноярск только к концу января. В середине месяца ожидаются сильные морозы до -30°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.