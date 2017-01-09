9 января
Красноярск
погода -21 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Первая рабочая неделя года в Красноярске станет морозной и пасмурной

Главная Общество
Красноярск
08:51 9 Января 2017
общество, красноярск, погода, синоптики, морозы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Синоптики Красноярска прогнозируют морозы и осадки в первую рабочую неделю 2017 года. Информация о погоде опубликована на портале Gismeteo.ru.

В понедельник, 9 января, температура воздуха составит -15°C. Небо затянет тучами и пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, до 4 м/с. Такая же погода ожидается во вторник, при этом небо немного разъяснится.

В среду на улице резко похолодает. Столбик термометра упадет до -22°C. Среда станет единственным днем недели без осадков. Ветер слабый, 1-3 м/с. Такая же погода прогнозируется в четверг и пятницу, при этом под конец рабочей недели вернется снег.

Синоптики не обещают потепления и на выходных. В субботу и воскресенье температура останется на отметке -18…-20°C. Небо будет пасмурным и пройдет снег. Ветер слабый, до 1 м/с.

По прогнозам специалистов, теплая погода вернется в Красноярск только к концу января. В середине месяца ожидаются сильные морозы до -30°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

Жители правобережья Красноярска нашли свалку из трупов животных

9 Января 2017 г.
Часть останков лежала на земле неприкрытыми
Новости Красноярска: Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

8 Января 2017 г.
Петиция появилась на портале change.org
Новости Красноярска: Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

7 Января 2017 г.
Богослужения прошли во всех храмах Красноярска
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

7 Января 2017 г.
Собранных денег достаточно для восстановления собаки
Новости Красноярска: В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

6 Января 2017 г.
Некоторые участники дискуссии поддержали такой способ наказания
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

6 Января 2017 г.
Столбик термометра опустится до −21°С
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В одном из гаражных боксов Красноярска обнаружили пять тонн контрафактного алкоголя

В одном из гаражных боксов Красноярска обнаружили пять тонн контрафактного алкоголя

4 Января 2017 г.
Подпольный цех находился в Советском районе и принадлежал 38-летнему жителю города
Новости Красноярска: Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

5 Января 2017 г.
Бизнесмены возмутились негативными отзывами на Flamp
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.