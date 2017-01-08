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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Дольщики пожаловались на затягивание сроков сдачи высоток в «Черемушках»

Главная Общество
Красноярск
12:52 8 Января 2017
общение, происшествия, строительство, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дольщики недостроенных домов в Черемушках написали петицию в администрацию президента РФ Владимира Путина. Она появилась на портале change.org.

«Мы — это сотни семей — поверили застройщику и стали участниками долевого строительства многоквартирных домов в Красноярском крае. Сейчас они ждут, когда суд признает их официально банкротами. Складывается мнение, что ситуация создана искусственно. Более чем 400 человек, в том числе с маленькими детьми, инвалиды, вложили свои деньги в строительство жилого комплекса в Черемушках в Красноярске», — сообщается в петиции, созданной Натальей Елозиной.

Уточняется, что к президенту они решили обратиться, потому что обращение в нижестоящие инстанции результатов не дало.

«Медленное движение на стройке возобновилось только на 1 доме ЖК «Нойланд-Черемушки», на остальных — как не проводилось работ, так и не проводится до сих пор. Несмотря на очередные обещания и предоставленные и утвержденные графики работ, в настоящее время наблюдается полное отсутствие стройки», — говорится в петиции.

По данным Стройнадзора, второй дом ЖК «Нойланд-Черемушки» застройщика «Монтаж-строй», по новым данным, будет готов в III квартале 2017 года, первый — на квартал раньше.

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