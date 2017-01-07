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Сибирское агентство новостей
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Рождественские службы в храмах посетили тысячи красноярцев

Главная Общество
Красноярск
14:29 7 Января 2017
общество, религия, красноярск, рождество, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы массово встретили Рождество Христово в храмах города. По некоторым данным, на службу пришли более 1000 человек.

В храме Рождества Христова на ул. Щорса верующие устроили крестный ход и фейерверк перед входом. Запуск еще одного салюта, по данным епархии, состоится 7 января в 20:00 на о. Татышев.

Также сегодня около главной городской елки пройдет торжественный концерт. Представление завершится праздничным фейерверком в 23:00.

Безопасность богослужений в храмах обеспечивали сотрудники МЧС. Спасатели до самого окончания служб контролировали противопожарный режим в религиозных помещениях.

Кроме того, правопорядок в местах массового скопления верующих обеспечивали сотрудники полиции. Представители ведомства обследовали здания храмов и прилегающую территорию, а желающие посетить службу проходили через рамки металлодетекторов. Парковка рядом с крупными храмами была ограничена в целях безопасности.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Православные традиционно отмечают Рождество 7 января, в то время как в западном мире принята другая дата — 25 декабря.

Фото: Sibnovosti.ru

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