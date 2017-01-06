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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

Главная Общество
Красноярск
13:14 6 Января 2017
общество, происшествия, авто, курьезы
Автор: Sibnovosti.ru
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Интернет-пользователи обсуждают поступок жителей многоквартиного дома, которые закидали мусором припаркованную иномарку. Фотографии опубликованы в группе «Автохамы Красноярска» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Железногорске Красноярского края. На фото видно, что автомобиль Nissan March, перегородивший подход к мусорным бакам, оказался забросан пакетами.

Автор снимка поинтересовался у пользователей сети, справедливо ли поступили с автомобилем местные жители.

Некоторые участники дискуссии поддержали такой способ наказания. Другие осудили не только поведение хозяина брошенной в неположенном месте машины, но и тех, кто закидал ее мусором.

Фото: Автохамы Красноярска

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