Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

Синоптики предупредили о похолодании в краевом центре — уже к вечеру пятницы, 6 января, температура снизится до −7°С. При этом в светлое время суток ожидается от −2 до +1°С, будет облачно, пройдет небольшой снег.

Днем в субботу, 7 января, столбик термометра опустится до −21°С. В воскресенье синоптики прогнозируют морозы до –26°С ночью и –14°С днем. Пройдет небольшой снег.

Вся следующая неделя, которая станет первой рабочей в этом году, будет морозной — в светлое время суток синоптики обещают от −12 до −21°С, ночами — от −18 до −30°С.