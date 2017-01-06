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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:23 6 Января 2017
общество, погода, синоптики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики предупредили о похолодании в краевом центре — уже к вечеру пятницы, 6 января, температура снизится до −7°С. При этом в светлое время суток ожидается от −2 до +1°С, будет облачно, пройдет небольшой снег.

Днем в субботу, 7 января, столбик термометра опустится до −21°С. В воскресенье синоптики прогнозируют морозы до –26°С ночью и –14°С днем. Пройдет небольшой снег.

Вся следующая неделя, которая станет первой рабочей в этом году, будет морозной — в светлое время суток синоптики обещают от −12 до −21°С, ночами — от −18 до −30°С.

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