6 января
Красноярск
погода -1 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Перинатальный центр в Норильске планируют достроить до конца года

Главная Общество
Красноярск
11:40 6 Января 2017
общение, здоровье, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

С 3 января возобновились строительно-монтажные работы в перинатальном центре в Норильске. На объекте работают 95 человек. После новогодних праздников количество рабочих планируется увеличить до двухсот. Об этом рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Красноярского края.

Строители используют современное оборудование, например, специальные прогревочные ленты и противоморозные добавки для бетона. Это позволяет соблюдать технологию монолитного строительства при низких температурах.

«Строители многих объектов в Красноярском крае досрочно закончили каникулы и приступили к работе. Это и объекты Универсиады-2019, и перинатальный центр в Норильске. Несмотря на суровую морозную погоду, строительно-монтажные работы здесь возобновлены. Мы ежедневно контролируем ход работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию столь важного для края объекта в конце 2017 года», — прокомментировал министр строительства Николай Глушков.

Ранее неоднократно сообщалось, что сроки строительства перинатального центра в Норильске срывались. Так, «сначала сложные погодные условия, а затем финансовые проблемы» подрядчика не позволили приступить к интенсивным работам». Объект должны были сдать в эксплуатацию 1 декабря 2016 года.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил лишить финансирования те регионы, которые которые не уложатся в срок при строительстве перинатальных центров в 2017 году. В число этих субъектов вошел и Красноярский край.

Возводимое в Норильске здание будет шестиэтажным с общей площадью 22 600 кв. м. В новом перинатальном центре на 110 коек будут размещаться: родовое отделение на 5 индивидуальных залов, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорожденных, а также послеродовое отделение на 50 коек.

Контракт на право строительства перинатального центра на севере Красноярского края стоимостью более 2,1 млрд рублей был подписан с московской фирмой – ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

6 Января 2017 г.
Маршрутки будут отходить от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря
Новости Красноярска: В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

5 Января 2017 г.
На пожарах погиб 1 человек и еще трое получили травмы
Новости Красноярска: Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

5 Января 2017 г.
Бизнесмены возмутились негативными отзывами на Flamp
Новости Красноярска: Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

5 Января 2017 г.
Среди точек проверки — мини-рынок «Шарыповский»,«Красноярский ЭВРЗ» и библиотека
Новости Красноярска: Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

5 Января 2017 г.
Фото было опубликовано на страницах газеты Welt в Германии
Новости Красноярска: Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

5 Января 2017 г.
Собирать желающих принять участие начали еще 31 декабря
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

3 Января 2017 г.
Неблагоприятная погода сохранится в городе 2 и 3 января
Новости Красноярска: Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе М-53

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе М-53

3 Января 2017 г.
Авария произошла в районе деревни Сергеевка
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в первую неделю января

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в первую неделю января

2 Января 2017 г.
На выходных ожидается похолодание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.