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В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Главная Общество
Красноярск
11:15 6 Января 2017
общество, автобусы, рождество
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь с 6 на 7 января от Храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и Свято-Успенского мужского монастыря (ул. Лесная) можно будет уехать на бесплатных автобусах.

Маршрут № 1: Храм Рождества Христова – ул. Мичурина – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Тамбовская – ул. Шевченко – ул. Амурская – ул. Суворова – ул. Мичурина – ул. Павлова – ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Маршрут № 2: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Матросова – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Маршрут № 3: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Взлётная – ул. 78 Добровольческой бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – ул. Гайдашовка – Енисейский тракт – мкрн. Солнечный.

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Маршрут № 4: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской  монастырь – ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Е. Стасовой – ул. Высотная – ул. К. Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. 60 лет Октября,169а (МП КПАТП-7).

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

Автобусы  у храма Рождества Христова будут находиться с 2.15, они отправятся в рейс после завершения Службы, ориентировочно, в 2.45. Автобус у Свято-Успенского мужского  монастыря будет находиться с 2.00, отправится в рейс после завершения Службы, ориентировочно в 2.15.

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