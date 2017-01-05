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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

Главная Общество
Красноярск
14:25 5 Января 2017
происшествия, мчс, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С начала года на территории Красноярского края произошло 34 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На пожарах погиб 1 человек и еще трое получили травмы. В 2016 году за аналогичный период на пожарах в крае погибли 10 человек и шесть травмированных.

Начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин отметил, что в 2017 году не было зафиксировано пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также возгораний от неправильной эксплуатации пиротехнических изделий.

На объектах ТЭК и ЖКХ также не было зафиксировано серьезных происшествий.

«Произошло 4 аварийных отключения электроэнергии: два случая  в Сухобузимском районе, один в Шарыповском и еще один в Кодинске. В последнем случае без света оставались более четырех тысяч человек, но благодаря оперативным действиям энергетиков уже через 40 минут электроснабжение было восстановлено», — сообщил начальник главного управления.

Кроме этого, Евгений Вершинин напомнил, что в соответствии с постановлением краевого правительства на всей территории края с 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года введен режим повышенной готовности. Это позволит предусмотреть ряд дополнительных мер для обеспечения эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.

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