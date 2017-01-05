Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

Красноярская компания по прокату лимузинов через суд попыталась наказать «ДубльГИС» за негативные отзывы на сайте Flamp.

Согласно тексту решения Арбитражного суда Красноярского края от 28 декабря, компания сдавала в аренду свадебные лимузины и другие транспортные средства для торжеств. Некоторым клиентам не понравилось обслуживание, после чего они разместили на сервисе Flamp негативные отзывы. В частности, клиенты жаловались на то, что вместо лимузина получили синий автобус с табличкой «Заказной», на некачественное оформление автомобилей цветами, хамское поведение водителей и плохое обслуживание.

По информации издания «Тайга.инфо», из-за анонимности отзывов на Flamp бизнесмены решил подать в суд на ООО «ДубльГис», которому принадлежит сервис. По мнению истца, информация на сайте порочит его деловую репутацию и «способствует формированию в сознании пользователей негативного образа».

Однако суд посчитал, что размещенные отзывы содержат исключительно личную оценку пользователя, который таким образом реализует свое право на свободу слова.

«Страница, на которой была размещена оспариваемая информация, представляет собой разновидность интернет-форума, то есть ресурс, на котором любой пользователь сайта имеет возможность разместить свое мнение относительно той или иной организации», — значится в судебном решении.

В итоге в удовлетворении иска компании было отказано.