5 января
Красноярск
погода +2 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

Главная Общество
Красноярск
13:25 5 Января 2017
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярская компания по прокату лимузинов через суд попыталась наказать «ДубльГИС» за негативные отзывы на сайте Flamp.

Согласно тексту решения Арбитражного суда Красноярского края от 28 декабря, компания сдавала в аренду свадебные лимузины и другие транспортные средства для торжеств. Некоторым клиентам не понравилось обслуживание, после чего они разместили на сервисе Flamp негативные отзывы.  В частности, клиенты жаловались на то, что вместо лимузина получили синий автобус с табличкой «Заказной», на некачественное оформление автомобилей цветами, хамское поведение водителей и плохое обслуживание.

По информации издания «Тайга.инфо», из-за анонимности отзывов на Flamp бизнесмены решил подать в суд на ООО «ДубльГис», которому принадлежит сервис. По мнению истца, информация на сайте порочит его деловую репутацию и «способствует формированию в сознании пользователей негативного образа».

Однако суд посчитал, что размещенные отзывы содержат исключительно личную оценку пользователя, который таким образом реализует свое право на свободу слова.

«Страница, на которой была размещена оспариваемая информация, представляет собой разновидность интернет-форума, то есть ресурс, на котором любой пользователь сайта имеет возможность разместить свое мнение относительно той или иной организации», — значится в судебном решении.

В итоге в удовлетворении иска компании было отказано.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

5 Января 2017 г.
На пожарах погиб 1 человек и еще трое получили травмы
Новости Красноярска: Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

5 Января 2017 г.
Среди точек проверки — мини-рынок «Шарыповский»,«Красноярский ЭВРЗ» и библиотека
Новости Красноярска: Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

5 Января 2017 г.
Фото было опубликовано на страницах газеты Welt в Германии
Новости Красноярска: Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

5 Января 2017 г.
Собирать желающих принять участие начали еще 31 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске проходит соревновательный этап фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске проходит соревновательный этап фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»

4 Января 2017 г.
В нем участвуют профессиональные скульпторы
Новости Красноярска: Boeing украсили символом зимней Универсиады-2019

Boeing украсили символом зимней Универсиады-2019

3 Января 2017 г.
На передней и задней частях самолета нарисовали U-лайку
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе водитель сбил инспектора ДПС

В Красноярском крае на трассе водитель сбил инспектора ДПС

4 Января 2016 г.
Сотрудник полиции регулировал поток движения
Новости Красноярска: Законы, вступающие в силу в 2017 году

Законы, вступающие в силу в 2017 году

2 Января 2017 г.
Что изменится в России с 1 января 2017 года
Новости Красноярска: В Красноярске спасатели обнаружили тела двух утонувших в Енисее

В Красноярске спасатели обнаружили тела двух утонувших в Енисее

2 Января 2016 г.
В МЧС резюмируют, что теплая погода не способствовала установлению прочного покрова на реках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.