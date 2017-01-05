5 января
Красноярск
погода +3 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

Главная Общество
Красноярск
11:33 5 Января 2017
новый год, мэр, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную инспекцию работы городских служб в период новогодних каникул.

Начальной точкой инспекции главы города стала котельная ОАО «Красноярский ЭВРЗ».

«На сегодняшний день наша котельная обеспечивает теплом порядка 70 городских объектов, в их числе 44 многоквартирных жилых дома. Начало нового года у нас прошло в штатном режиме. Температурный режим позволил избежать повышенной нагрузки на сети, не возросло также водопотребление», — отчитался начальник цеха котельной ОАО «Красноярский ЭВРЗ» Вячеслав Семыкин.

По словам руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова, в диспетчерскую службу «005» с 31 декабря по 3 января от горожан поступило 2,5  тыс. обращений по различным вопросам.

«Статистика показывает, что наибольшее количество обращений было связано с электроснабжением города. В связи с этим мною дано поручение департаменту городского хозяйства усилить работу с собственниками сетей. Рассчитываю, что те средства, которые сейчас выделяет компания «Россети», позволят модернизировать систему электроснабжения Красноярска, чтобы   в дальнейшем минимизировать количество отключений и неудобств для горожан», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Следующие точки инспекции — мини-рынок «Шарыповский» и  остров Татышев, где в эти дни проходит пятый международный фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири».

В нынешнем году тысячи горожан приходят в Татышев-парк, чтобы оценить работы участников конкурса, посмотреть на новогоднюю иллюминацию, покататься на горках. Ранее в соцсетях жители города, посетившие елку, жаловались на плохо залитые и «скудные» горки, удаленность туалетов, раннее отключение иллюминации и прочие неудобства.

«Знаю, что у горожан возникли справедливые нарекания  по вопросу заливки горок. К сожалению,  метеоусловия не позволят организаторам более качественно производить подливку горок. Тем не менее, дирекции спортивных мероприятий поставлена задача, как только позволит погода, оперативно устранить замечания красноярцев», — отметил глава города Эдхам Акбулатов.

В завершение инспекции мэр побывал в городской модернизированной библиотеки имени Николая Добролюбова.

По материалам пресс-службы городской администрации

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

5 Января 2017 г.
Фото было опубликовано на страницах газеты Welt в Германии
Новости Красноярска: Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

Красноярцы выстроили «елку» из автомобилей

5 Января 2017 г.
Собирать желающих принять участие начали еще 31 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске проходит соревновательный этап фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске проходит соревновательный этап фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»

4 Января 2017 г.
В нем участвуют профессиональные скульпторы
Новости Красноярска: Boeing украсили символом зимней Универсиады-2019

Boeing украсили символом зимней Универсиады-2019

3 Января 2017 г.
На передней и задней частях самолета нарисовали U-лайку
Новости Красноярска: В первый день 2017 года в Красноярске родились 37 детей

В первый день 2017 года в Красноярске родились 37 детей

3 Января 2017 г.
Из них 14 девочек и 23 мальчика
Новости Красноярска: Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

3 Января 2017 г.
Неблагоприятная погода сохранится в городе 2 и 3 января
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе водитель сбил инспектора ДПС

В Красноярском крае на трассе водитель сбил инспектора ДПС

4 Января 2016 г.
Сотрудник полиции регулировал поток движения
Новости Красноярска: В Красноярске спасатели обнаружили тела двух утонувших в Енисее

В Красноярске спасатели обнаружили тела двух утонувших в Енисее

2 Января 2016 г.
В МЧС резюмируют, что теплая погода не способствовала установлению прочного покрова на реках
Новости Красноярска: В Красноярске нетрезвый сотрудник полиции стал виновником ДТП

В Красноярске нетрезвый сотрудник полиции стал виновником ДТП

3 Января 2016 г.
В результате аварии полицейский получил телесные повреждения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.