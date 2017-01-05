Эдхам Акбулатов проинспектировал ледовый городок на острове Татышев

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную инспекцию работы городских служб в период новогодних каникул.

Начальной точкой инспекции главы города стала котельная ОАО «Красноярский ЭВРЗ».

«На сегодняшний день наша котельная обеспечивает теплом порядка 70 городских объектов, в их числе 44 многоквартирных жилых дома. Начало нового года у нас прошло в штатном режиме. Температурный режим позволил избежать повышенной нагрузки на сети, не возросло также водопотребление», — отчитался начальник цеха котельной ОАО «Красноярский ЭВРЗ» Вячеслав Семыкин.

По словам руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова, в диспетчерскую службу «005» с 31 декабря по 3 января от горожан поступило 2,5 тыс. обращений по различным вопросам.

«Статистика показывает, что наибольшее количество обращений было связано с электроснабжением города. В связи с этим мною дано поручение департаменту городского хозяйства усилить работу с собственниками сетей. Рассчитываю, что те средства, которые сейчас выделяет компания «Россети», позволят модернизировать систему электроснабжения Красноярска, чтобы в дальнейшем минимизировать количество отключений и неудобств для горожан», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Следующие точки инспекции — мини-рынок «Шарыповский» и остров Татышев, где в эти дни проходит пятый международный фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири».

В нынешнем году тысячи горожан приходят в Татышев-парк, чтобы оценить работы участников конкурса, посмотреть на новогоднюю иллюминацию, покататься на горках. Ранее в соцсетях жители города, посетившие елку, жаловались на плохо залитые и «скудные» горки, удаленность туалетов, раннее отключение иллюминации и прочие неудобства.

«Знаю, что у горожан возникли справедливые нарекания по вопросу заливки горок. К сожалению, метеоусловия не позволят организаторам более качественно производить подливку горок. Тем не менее, дирекции спортивных мероприятий поставлена задача, как только позволит погода, оперативно устранить замечания красноярцев», — отметил глава города Эдхам Акбулатов.

В завершение инспекции мэр побывал в городской модернизированной библиотеки имени Николая Добролюбова.

По материалам пресс-службы городской администрации