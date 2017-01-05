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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Главная Общество
Красноярск
11:15 5 Января 2017
фотограф, общество, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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Фото креативной елки из красноярского парка попало в ленты нескольких зарубежных средств массовой информации.

Как рассказал на своей странице в соцсети Facebook фотограф Илья Наймушин, его снимок был опубликован как «фото дня» на страницах газеты Welt в Германии, в Ливане — в The Daily Star, в Болгарии — в Dnevnik, а также в Испании (издание La Voz De Galicia), в Венгрии (Magyar Hirlap), в Сингапуре (The Straits Times), на портале AvaxNews (США).

Отметим, в парке 400-летия Красноярска проходит городской конкурс «Креативная елка 2017». Кроме елки из игрушек в парке представлены «деревья» из губок, перчаток и варежек и др. Итоги конкурса подведут 9 января.

Красноярск часто попадает в ленты мировых СМИ благодаря снимкам фотографа Ильи Наймушина. Так, ранее западные читатели узнали, что в Сибири установили картофельную снежинку, а районе ГЭС действуют браконьеры.

Основная иллюстрация к материалу: дирекция СММ

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