В Красноярске проходит соревновательный этап фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири»

В Красноярске стартовал основной соревновательный этап V открытого фестиваля снежно-ледовых скульптур. Профессионалы будут работать над созданием скульптур из снега и льда с 3 по 8 января. Открытие этапа прошло накануне, 3 января, в семь часов вечера в восточной зоне острова Татышев.

Организаторы «Волшебного льда Сибири» отмечают, что фестиваль каждый год проходит по инициативе главы города Эдхама Акбулатова и при поддержке мецената, Почетного гражданина Красноярска, Почетного гражданина Красноярского края Хазрета Совмена.

«Суриковский фестиваль искусств начинает второе десятилетие своей жизни. Это уникальное событие и проходящий в его рамках пятый, юбилейный фестиваль конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» — замечательный подарок всем красноярцам. Особые слова благодарности выражаю Почетному гражданину города Красноярска, хорошему другу нашего города Хазрету Меджидовичу Совмену за то, что в этом году фестиваль пополняется новыми интересными форматами», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

На пятый фестиваль приехали команды снежно-ледовых скульпторов из Канады, Польши, Казахстана, Беларуси, республик Тыва и Саха и из разных городов России таких, как Пермь, Екатеринбург, Иркутск, Ангарск, Дивногорск. Победителей среди профессиональных скульпторов ждут призы: за первое место — 90 тысяч рублей, за второе — 60 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей. Для выбора лучшей скульптуры в номинации «Приз зрительских симпатий» всем желающим нужно отправить sms-сообщение на номер 9020 с надписью «снег пробел номер или лед пробел номер». Например, «снег 8» или «лед 10» (если голосуете за профессиональные команды). Стоимость sms-сообщения 3,5 рубля. Количество сообщений не ограничено.

Увидеть галерею скульптур участников-профессионалов можно будет на центральной аллее восточной зоны острова Татышев. Все желающие увидят работу мастеров во время конкурса во время онлайн-трансляция через сайт администрации города.



Организаторы отмечают, что в этом году у участников нет заданной темы, каждый из скульпторов сам определяет, что будет изображать.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 8 января в три часа дня на острове Татышев.

Имена победителей среди детских, семейных и молодежных команд уже известны. Среди детских команд на первом месте команда «Волшебники» из общеобразовательной школы №18. На втором — команда «Виктория» из детской художественной школы №2. Почетного третье место разделили две команды — «Снежинки» из детской школы искусств №15 и команда «Белочка с орешками.

Специальным призом «За волю к победе» жюри наградило команду детского года имени Хазрета Меджидовича Совмена.

Среди семейных команд третье место у команды «Ивушка» со скульптурой «Утро на острове», второе у команды «Кругловы» с работой «Кругловград», на перовом месте команда «Снежинка» с работой «Петух и курочка».

Главный приз — 25 тысяч рублей — среди молодежных команд достался студентам Сибирского Федерального университета — команде «Молодые Зодчие СФУ». Они победили со скульптурой «Природа-хранительница».