Boeing украсили символом зимней Универсиады-2019

Авиакомпания NordStar украсила Boeing-737 символом красноярской Универсиады-2019. На задней и передней частях самолета появилась U-лайка. Фотографию в социальных сетях опубликовал посол зимних студенческих игр Николай Олюнин.

«Теперь и в небе лайка будет чувствовать себя комфортно и безопасно», - подписал Олюнин.

Передняя часть самолета разукрашена в черный цвет, что символизирует нос и рот лайки. На хвосте самолета изобразили «улыбающуюся» U-лайку.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках студенческих игр награды будут разыгрываться в 8 обязательных видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг, а также в опционных видах программы - спортивному ориентированию и фристайлу. Кроме того, на оргкомитете в 2015 году было принято решение, что в программу также войдет демонстрационный вид спорта - хоккей с мячом.

Фото: vk.com/n.olyunin