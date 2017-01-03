В первый день 2017 года в Красноярске родились 37 детей

1 января 2017 года в красноярских роддомах на свет появились 37 новорожденных. Из них 14 девочек и 23 мальчика. Такие данные предоставило министерство здравоохранения Красноярского края.

Первый ребенок родился 1 января в 0:25. Затем в новогоднюю ночь мамами стали еще 15 женщин. У них родились 6 девочек и 9 мальчиков. Только в красноярском перинатальном центре на свет появились 5 мальчиков.

Все остальные дети рождались уже днем. Отмечается, что здоровье у всех малышей стабильное. Новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо.

Добавим, что в прошлом году в Красноярске родился 31 ребенок. В новогоднюю ночь 2016 года на свет появились 15 девочек и 16 мальчиков.