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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В первый день 2017 года в Красноярске родились 37 детей

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Красноярск
14:07 3 Января 2017
дети, статистика, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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1 января 2017 года в красноярских роддомах на свет появились 37 новорожденных. Из них 14 девочек и 23 мальчика. Такие данные предоставило министерство здравоохранения Красноярского края. 

Первый ребенок родился 1 января в 0:25. Затем в новогоднюю ночь мамами стали еще 15 женщин. У них родились 6 девочек и 9 мальчиков. Только в красноярском перинатальном центре на свет появились 5 мальчиков. 

Все остальные дети рождались уже днем. Отмечается, что здоровье у всех малышей стабильное. Новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо. 

Добавим, что в прошлом году в Красноярске родился 31 ребенок. В новогоднюю ночь 2016 года на свет появились 15 девочек и 16 мальчиков. 

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