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Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

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Красноярск
10:35 3 Января 2017
красноярск, ветер, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителей Красноярска и центральных районов края предупреждают о неблагоприятных явлениях погоды 2 и 3 января. По информации ГУ МЧС по региону, ближайшие два дня будет дуть сильный западный ветер с порывами до 25 м/с. На дорогах края сохранится гололедица. 

«Если нет экстренной необходимости, рекомендуется не покидать квартиры и офисы. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов», - советуют сотрудники МЧС. 

Спасатели предупреждают, что в некоторых районах Красноярского края от шквалистого ветра может произойти отключение электроэнергии. Чтобы специалисты оперативно устранили последствия стихии, необходимо позвонить по телефону 005. 

Добавим, что 3 и 4 января в Таймырском и Эвенкийском районах края, а также на севере Туруханского района ожидается сильный мороз. Температура воздуха может опустится до -41...-46°C, местами -51...56°C. 

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