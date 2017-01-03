Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

Жителей Красноярска и центральных районов края предупреждают о неблагоприятных явлениях погоды 2 и 3 января. По информации ГУ МЧС по региону, ближайшие два дня будет дуть сильный западный ветер с порывами до 25 м/с. На дорогах края сохранится гололедица.

«Если нет экстренной необходимости, рекомендуется не покидать квартиры и офисы. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов», - советуют сотрудники МЧС.

Спасатели предупреждают, что в некоторых районах Красноярского края от шквалистого ветра может произойти отключение электроэнергии. Чтобы специалисты оперативно устранили последствия стихии, необходимо позвонить по телефону 005.

Добавим, что 3 и 4 января в Таймырском и Эвенкийском районах края, а также на севере Туруханского района ожидается сильный мороз. Температура воздуха может опустится до -41...-46°C, местами -51...56°C.